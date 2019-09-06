Проживающий в Калифорнии правозащитник, журналист-расследователь и член аналитического центра «Политический форум Армении» (PFA) Ара Манукян (Ara K. Manoogian) обвиняется в педофилии.

Как сообщают армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал пользователь Раффи Шишоян.

Ара Манукяну 6 августа 2019 года было предъявлено обвинение в преступлениях сексуального характера, в частности, в педофилии. Согласно Уголовному кодексу Калифорнии, обвинение касается совершения аморальных действий с несовершеннолетним в возрасте до 14 лет.

«Это публичная запись и призыв ко всем людям и организациям пересмотреть свои отношения с преступником Ара Манукяном и обеспечить безопасность своих детей», — написал пользователь Facebook.

В качестве меры пресечения в отношении Ара Манукяна был избран залог в размере 1330 000 долларов, и ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Tert.am связался с автором данной записи Раффи Шишояном, который сообщил, что ознакомился с документами из открытых источников — Калифорнийского суда и полиции.

«Я давно слежу за деятельностью Ара Манукяна. Он расколол всю армянскую общину в США. Этим он занимался как до, так и после революции в Армении. Теперь он поддерживает правительство Пашиняна, а до этого он выступал за движение «Сасна црер», — сказал Раффи Шишоян.

Ниже приведены статьи обвинения, предъявленные Ара Манукяну.

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