«Чем заниматься самобичеванием в месяц Мухаррам, лучше сдать кровь».

Как сообщает АПА, об этом журналистам сказал заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным организациям Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что есть больные, которые нуждаются в крови: «Сдав кровь, мы сможем таким образом помочь этим людям. Правящая партия «Ени Азербайджан» проводит такую акцию ежегодно».

С.Новрузов призвал людей принять участие в донорских акциях в мечетях в день Ашура. Депутат также обратился к представителям оппозиции с предложением принять участие в таких акциях: «Они ни деревьев не сажают, ни кровь не сдают. Только и знают, что ругать и оскорблять. Советую этим политическим организациям тоже стать донорами».

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