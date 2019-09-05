Улицы этого города были фоном для сериала «Чернобыль», который стал хитом этого года. Фильм рассказывает о смертельном взрыве на советской атомной электростанции, который произошел в 1986 году. Теперь литовский город Вильнюс готовится к собственной потенциальной атомной катастрофе и не в кино, а наяву.

Об этом пишет Bloomberg (перевод — unian.net) , добавляя, что столица Литвы нервничает из-за неизбежного открытия атомной электростанции всего в 40 километрах по другую сторону границы с Беларусью. После ряда инцидентов в процессе строительства и попыток скрыть их, многие считают АЭС вблизи города Островец, которую строит Россия, опасной.

Правительство Литвы потратил 900 тысяч евро на создание запаса йода в таблетках на случай утечки радиации в соседней стране, от которой могут пострадать 2,8 миллиона литовцев. Кроме того, будут проведены общенациональные учения для проверки готовности к катастрофическим событиям.

«Все, что вы видели в сериале «Чернобыль», будет здесь: сирены, спасатели и вертолеты», — сказал председатель Совета общественной защиты Едгарас Геда. Его ведомство проводит учения.

«Люди до сих пор помнят Чернобыль. Много наших родственников включительно с моим дядей были отправлены на ликвидацию последствий. Поэтому у нас есть опыт из первых рук. Мы не собираемся рассуждать, произойдет ли катастрофа. Мы готовимся к ней», — добавил Геда.

Четырехдневные учения начнутся первого октября. По легенде, в Островце авария на подобии чернобыльской. А облако радиоактивных материалов попало в атмосферу. Сработают специальные сирены, сообщения с предупреждениями будут разосланы гражданам на мобильные телефоны. А национальное телевидение сообщит о катастрофе. В некоторых регионах спасатели и военные будут проводить эвакуацию. В других местах добровольцы будут играть жертв. Их будут регистрировать, мыть, обеспечивать чистой одеждой, а потом перевезут в безопасные места для медицинских проверок.

Безопасность АЭС в Островце вызывает беспокойство. С начала строительства в 2012 году по меньшей мере трое человек погибли. Литва встревожена прозрачностью процесса, поскольку некоторые инциденты были умышленно засекречены, в частности детали случая, когда 330-тонный корпус атомного ядра станции сорвался с крана и упал на землю.

АЭС в Беларуси должна производить 2400 мегаватт электроэнергии. Два ее реактора строит экспортное крыло российской государственной компании «Росатом». Оно также занимается проектами в Турции, Китае и Финляндии. Эта же компания проводила надзор за ядерными ракетными испытаниями 8 августа, которые закончились аварией. Пятеро ученых погибли, а радиационный уровень подскочил в регионе у Полярного круга.

Россия профинансировала львиную долю построения АЭС в Островце, стоимость которой достигает 11 миллиардов долларов. Она же будет единственным поставщиком ядерного топлива. Литва отказалась покупать электроэнергию с этой станции и хочет, чтобы другие ее соседи тоже так сделали. Для многих людей в Вильнюсе еще слишком свежа память о взрыве в Чернобыле на территории Украины более чем 30 лет назад, а также попытки власти СССР скрыть его. В этом месяце многие жители Вильнюса смогут освежить воспоминания во время трансляции сериала «Чернобыль» на местном стадионе.

«Я четко помню день взрыва Чернобыля. Это очень тревожно. Атомные электростанции вообще страшные. Но эта особенно пугает, потому что она очень близко», — сказала пенсионерка Она Римкиене, которая работала медсестрой.

Беларусь, которая собирается доставить первое ядерное топливо на АЭС в Островце до первого октября, отрицает проблемы с безопасностью на станции. Во всяком случае, Минск проигнорировал международные рекомендации не строить атомные станции в пределах 100-километровой зоны вокруг крупных городов. Эти рекомендации появились после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году. Литва неоднократно жаловалась Европе на угрозы от белорусской станции, в частности, потому что ее строят на территории с высокими сейсмическими рисками.

Сейчас Литва отслеживает уровень радиации вдоль белорусской границы, а также в водах реки, которая проходит мимо Островца и течет в Вильнюс. Утечка материалов может отравить питьевую воду в городе, где живет 540 тысяч человек.

«Вероятность ядерных аварий низкая. Но потенциальные последствия катастрофические. Поэтому лучше подготовиться», — сказала глава службы гражданской безопасности в Вильнюсе Сандра Норбутайте.

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