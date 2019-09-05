Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии. По мнению чеченского лидера, шутка российского лидера войдет в сборники его известных цитат и афоризмов.

«Политический юмор!» — написал Кадыров, заметив, что это «тонкая и сложная» наука. По его словам, шутить на встрече с государственными деятелями может позволить себе только «уверенный в себе, своих силах и в своей правоте лидер». Кадыров также заметил, что юмор должен быть добрым и одновременно острым. По его мнению, Путин как раз тот человек, кто владеет таким «высоким искусством политического юмора».

Как пишет РБК, шутка российского лидера прозвучала на пленарной сессии ВЭФ, когда журналист задал российскому президенту вопрос про молодежь. Он поинтересовался у президента, как он относится к молодежи, которая в последнее время выходила по субботам на протесты. «Вот эта молодежь, это ваша молодежь?» — спросил журналист.

В ответ Путин сначала обратился к словам премьера Японии Синдзо Абэ, который заметил, что 75-летние люди в Японии ходят с такой скоростью, с какой раньше двигались 65-летние.

«Послушайте, Синдзо говорил о том, что в Японии начали быстрее ходить. Это хорошо. А, скажем, у нас, в Чечне или Дагестане, ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию», — сказал Путин, добавив, что, по его мнению, молодым людям стоит тратить энергию на процессы, которые ведут к созиданию.

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