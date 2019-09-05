Депутата парламента Ованеса Игитяна собираются исключить из делегации Армении в ПАСЕ.

Об этом сообщает газета «Паст».

Причиной для этого, издание называет «неправильное поведение» делегата при голосовании в Парламентской ассамблее по вопросу возвращения России в организацию, которое происходило в июне 2019 года. И хотя делегация Армении в целом проголосовала «за», но при этом ее руководитель Рубен Рубинян по ошибке нажал на кнопку «против», а Ованес Игитян в голосовании не участвовал.

Как утверждает газета, это очень не понравилось Кремлю, а потому правящий в Армении блок «Мой шаг решил исключить Игитяна из состава делегации.

Парламентская ассамблея Совета Европы 26 июня 2019 года вернула России право голоса в организации, которого она была лишена после начала украинского кризиса в 2014 году.

Minval.az