За первые восемь месяцев 2019 года Чернобыльская зона поставила рекорд посещаемости.

Об этом сообщают «Українськi Новини».

За этот период заповедник посетил 74 671 человек, из них 14 416 — в августе. Больше всего туристов прибывает в зону отчуждения с Украины, а также из Великобритании и Польши.

В администрации заповедника рост туристического потока связывают с выходом сериала «Чернобыль» от HBO, формированием украинскими турагентствами новых маршрутов и упрощением процедуры въезда на территорию зоны.

«Но стоит помнить, что это не парк развлечений. Это территория, где необходимо соблюдать особые правила безопасности», — отметил помощник директора заповедника Кирилл Гарник.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, изменяющий порядок пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее сделают открытой для туристов и снимут запрет на съемку. Также планируется развитие экономических проектов на этой территории. В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над разрушенным реактором №4.

Minval.az