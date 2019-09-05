Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию электростанции «Шимал-2» в Баку.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Как сообщалось ранее, строительство второй парогазовой установки на ГРЭС «Шимал» (Шимал-2) велось за счет кредита Японского банка международного сотрудничества (ЯБМС) в размере 29 млрд 280 млн японских йен (свыше $275 млн). Кредит предоставлен Азербайджану на 40 лет с 10-летним льготным периодом под процентную ставку 0,75%. Общая стоимость проекта составляет более $330 млн.

Проект предполагает строительство парогазовой установки мощностью 409 МВт, строительство двухкольцевой линии передач 220 кВ длиной 107 км, а также реконструкцию передающих линий и подстанций. Строительство осуществляет японская компания Toyo Engineering Corporation.

Minval.az