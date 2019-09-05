Граждан Армении принудительно репатриируют из стран ЕС в Армению.

Как сообщает газета «168 жам», в настоящее время отправляются обратно также граждане Армении, ранее получившие политическое убежище, поскольку вопрос политического убежища пересматривается каждые 3 года, а после перемен в Армении в 2018 году страны-члены ЕС рассматривают Армению как безопасную и демократическую страну.

По соглашению о реадмиссии между Арменией и ЕС, вступившем в силу с 2014,Армения обязана идентифицировать и репатриировать своих граждан, нарушивших условия въезда или проживания в странах ЕС.

Большинство вынужденных «возвращенцев» из европейских стран находятся в состоянии стресса. В Миграционной службе открылся отдел «Возвращение и реинтеграция».

Ответственная отдела по связям с общественностью Миграционной службы РА Нелли Давтян сообщила, что в настоящее время разрабатывается программа срочной поддержки, чтобы лицам, которые вынуждены возвращаться чартерным рейсом в ночное время, можно было предоставить временное жилье хотя бы на месяц, решить проблему с трудоустройством и т. д.

Сотрудница миграционной службы подтвердила, что жесткая политика ЕС также не обходит людей, страдающих от рака, которые в основном едут в Германию и ищут убежища в ожидании получения медицинской помощи. «Мы советуем вам не идти по этому пути — «сдаваться», надеясь, что там будет лучшая жизнь или полноценное лечение – это из жанра фантастики.

Немецкие коллеги неоднократно предупреждали, что в качестве гуманитарной помощи не депортируют только тех, кто может не перенести дорогу и умереть по пути, то есть, если врачи гарантируют, что человек может преодолеть дорогу в Армению, его отправляют.

В случае людей, которые не могут воспользоваться программой НПО, и у которых есть проблемы со здоровьем, Миграционная служба подает петиции в Министерство здравоохранения, пытаясь индивидуально решить вопрос, пока не появится общая категория и не прояснится, как действовать», — пишет газета.

Minval.az