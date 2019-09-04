Новый министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что рождаемость в стране за последние 5 лет сократилась на 40%.

Как сообщает «Газета.ру», в связи с этим в качестве своих основных задач она назвала рост продолжительности жизни населения Украины, а также повышение уровня рождаемости.

Кроме того, она упомянула борьбу с негативной эпидемиологической ситуацией на Украине, отметив, что в стране нет централизованной единой процедуры.

З.Скалецкая пояснила, что в стране не хватает нормальной организации вакцинации взрослого населения.

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