Добрая традиция активистов Ульяновской региональной азербайджанской национально-культурной автономии – ежегодно Первого сентября поздравлять с Днем знаний учеников и педагогов средней школы №78 имени Гейдара Алиева. Поводов для этого предостаточно.

Во-первых, дружбе автономии и школы уже много лет: в стенах учебного заведения открыт Музей национальной истории и культуры Азербайджана и функционирует воскресная азербайджанская школа. Во-вторых, в 2010-ом году Фонд Гейдара Алиева осуществил здесь один из своих самых крупных гуманитарных проектов – профинансировал капитальный ремонт школы. И, наконец, в-третьих – потому что в 2015-ом году по инициативе председателя УРАНКА Ислама Гусейнова школе было присвоено почетное имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Ульяновских азербайджанцев и школьный коллектив объединяют совместные просветительские проекты, деятельность по укреплению дружбы между народами, общее празднование национальных и государственных праздников. По словам Ислама Гусейнова, с которых он начал свое выступление на торжественной линейке, эта многолетняя дружба – предмет его личной гордости:

— Я горжусь тем, что мы не просто нашли общий язык, но стали близкими друзьями друг другу. Горжусь теми делами, которые мы вместе сделали и еще обязательно сделаем! Горжусь нашей общей малой родиной – Ульяновской областью, которая является лидером в большой работе по созиданию здоровых межнациональных отношений. Горжусь каждым учеником, каждым выпускником и учителем 78-ой школы – вы особенные! Вы очень талантливые, открытые и неравнодушные! Поздравляю вас с Праздником, новых знаний и умений – в добрый путь!

Как обычно, активисты УРАНКА пришли в гости к своим друзьям не с пустыми руками – в подарок школьникам были переданы наборы канцелярских принадлежностей. Директор школы, Геннадий Царев тепло поблагодарил Ислама Гусейнова за поздравления и презенты.

— Действительно, нас связывают долгие годы дружбы – этим на самом деле можно и нужно гордиться! Тем более, что плоды нашего тесного общения – это формирование в подрастающем поколении правильного и конструктивного отношения к людям других национальностей, понимание многонационального характера нашей страны. Наша дружба делает лучше нас и наших воспитанников. И за это огромное спасибо вам, Ислам Ровшанович, и всем вашим единомышленникам.

Еще одна добрая традиция была соблюдена и на сей раз – после линейки все отправились на расположенную неподалеку площадь имени Гейдара Алиева и возложили цветы к его памятнику.

Minval.az