Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила полную поддержку позиции министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна относительно неучастия делегации республики в памятных мероприятиях в Польше 1 сентября, приуроченных к 80-летней годовщине начала Второй мировой войны.

«Я видела это заявление министра иностранных дел Армении и поддерживаю его. И все наши коллеги поддерживают это заявление», — заявила Захарова в среду на брифинге.

По ее словам, неоднократно подчеркивалось, что эту победу нельзя делить ни между ныне независимыми странами, которые ранее входили в состав Советского Союза, ни между союзниками во Второй мировой войне. При этом она заметила, что Украина занимает отстраненную позицию по этому вопросу, добавив, что это объяснимо, учитывая, какие процессы там сейчас происходят.

«Но если говорить о странах, которые входят в СНГ, то мне кажется, они полностью разделяют идею о невозможности и недопустимости деления победы, переписывания истории. Очень приятно и важно, что это касается не только заявлений, но и конкретной политики, которая проводится в этих странах: это и забота о памятниках, это и поддержка ветеранских организаций, это и проведение круглых столов, конференций, издание книг», — отметила Захарова.

Напомним, организаторы мероприятия в Польше не пригласили президента России Владимира Путина. В знак солидарности с российским лидером туда отказался ехать и президент Беларуси Александр Лукашенко.

Minval.az