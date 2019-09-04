По инициативе Фонда Гейдара Алиева детям из малообеспеченных семей, который пойдут в первый класс в 2019-2020 учебном году, будут вручены подарки, состоящие из школьных принадлежностей.

Как сообщили в Фонде, подарки предназначены для первоклассников из семей, получающих адресную социальную помощь.

Подарочный набор, подготовленный по заказу Фонда Гейдара Алиева для малообеспеченных семей, состоит из сумок и ежедневных школьных принадлежностей, которые будут вручены детям до 15 сентября, передает агентство АПА.

Отметим, что в рамках проекта «Поддержка образованию», Фонд ежегодно дарит первоклассникам из малообеспеченных семей портфели и школьные принадлежности.

Minval.az