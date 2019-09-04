5 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди, будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 17-20, днем 25-28 градусов тепла, в Баку ночью 18-20, днем 25-27 градусов тепла.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана возможны ливни, град, утром в некоторых местах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем 26-31 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 14-19 градусов тепла.

Minval.az