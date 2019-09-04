4 сентября находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, прибыв в Аллею почетного захоронения, почтила память архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, также были возложены цветы на могилу выдающегося офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой.

Затем делегация, прибыв в Шехидляр хиябаны, почтила память героических сынов Родины, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венок к мемориалу «Вечный огонь».

Minval.az