4 сентября с 10:00 в некоторых районах Азербайджана до завершения ремонтных и строительных работ ожидаются перебои в подаче газа.

Как сообщили в ПО «Азеригаз», в связи с сезонными работами в некоторых селах и поселках Бейлаганского района, присоединением участков газопроводов в поселках Мушвигабад, 28 Май и заменой установок на газомерных узлах в Гаджигабульском и Ширванском районах, возникнут перебои в подаче газа.

Кроме того, в связи с проводимой Управлением экспорта газа работой по реконструкции, с 10:00 до 5 сентября будет приостановлена подача газа в некоторых населенных пунктах Агстафинского района.

Minval.az