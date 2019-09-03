Радиационный фон возле двух понтонов, пострадавших от взрыва ракеты в Архангельской области, превышает норму в несколько раз. Об этом сообщает агентство «Беломорканал», журналисты которого измерили уровень излучения в этом месте.

Днем 31 августа в 150 метрах от понтонов радиационный фон колебался от 70 до 154 микрорентген в час. Журналисты утверждают, что после того, как понтоны появились на берегу, дозиметры показывали 750 микрорентген в час.

«Гринпис» называет естественным радиационным фоном 20 микрорентген в час. В МЧС считают нормой показатели до 30 микрорентген в час. В материалах Росгидромета в качестве нормы упоминаются значения на уровне 28-42 микрорентген в час.

Понтоны расположены в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы Белого моря. По данным СМИ, понтоны не огорожены, их не охраняют.

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