«Лайф» публикует первое фото с места крушения Су-25УБ на Ставрополье. На кадрах видна воронка от удара самолёта и сгоревшие обломки штурмовика.

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Самолёт Су-25УБ потерпел крушение в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Минобороны России. Инцидент произошёл во время тренировочного полёта. Пилоты успели катапультироваться, ведутся их поиски. Штурмовик упал в безлюдном месте и без боекомплекта, отметили в ведомстве.

Инцидент произошёл во время тренировочного полёта, пояснили в ведомстве. Су-25УБ — это учебно-боевая двухместная версия российского штурмовика. По данным источника в силовых структурах Ставропольского края, полёт проводился с аэродрома Будённовска, а пилоты успели катапультироваться.

«Место падения самолёта обнаружено. Парашюты лётчиков с вертолёта замечены не были. К месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд», — сказал источник.

Источник утверждает, что Су-25УБ потерпел крушение во время отработки фигуры высшего пилотажа — так называемой мёртвой петли.

«Полёты выполнялись на отработку высшего пилотажа. При выполнении мёртвой петли лётчики не вывели самолёт из пикирования и столкнулись с землёй. Самолёт вошёл в землю на глубину до трёх метров», — заявил источник.

После непродолжительных поисков пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае обнаружили люди. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Выяснилось, что пилотов увидели колхозники, которые работали на поле.

«Пилоты обнаружены», — подчеркнул источник.

В настоящее время ничего неизвестно о состоянии людей, которые находились на борту судна.

Minval.az