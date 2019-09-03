Президент Игорь Додон пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить визит в Молдову в IV-ом квартале 2019 года.

Додон провел рабочую встречу с послом Азербайджана в Молдове Гудси Османовым.

«Я передал через Османова приглашение Ильхаму Алиеву совершить официальный визит в Республику Молдова в IV квартале 2019 года», — написал Додон на своей страничке в соцсети Facebook.

Молдавский президент отметил, что в ходе встречи с Османовым стороны обсудили важнейшие вопросы двусторонней повестки, в том числе сотрудничество в торгово-экономической сфере.

«С удовлетворением констатировали наличие в Молдове около 130 предприятий с азербайджанским капиталом. Однако, указали на недостаточную реализацию имеющегося потенциала и выступили за активизацию диалога по наиболее перспективным направлениям, представляющим взаимный интерес»,- отметил он.

Додон также отметил, что стороны отдельно рассмотрели аспекты социального и гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой. В этом контексте он выразил благодарность азербайджанской стороне за готовность оказывать содействие Молдове и, прежде всего, Гагаузской автономии.

«В частности, при поддержке Фонда имени Гейдара Алиева завершается строительство Центра детского творчества в Чадыр-Лунге. Реализация проекта стала возможной благодаря личной договоренности, достигнутой между мною и Ильхамом Алиевым в 2017 году», — отметил Додон.

Minval.az