Цена российского газа выгодна Армении, и Иран не предлагал Еревану более дешевого голубого топлива.

Как передает Sputnik Армения, об этом на обсуждениях в парламенте Армении заявил армянский посол в Исламской Республике Арташес Туманян.

Пропускная способность газопровода Иран-Армения составляет около 2,2 миллиарда кубометров в год. Сейчас из них задействованы примерно 365-370 миллионов – это поставки иранского газа для работы тепловых электростанций в Армении (по схеме «газ в обмен на электричество»). В Армении обсуждается также строительство новой тепловой электростанции мощностью в 234 МВт.

Он заметил, что в ходе визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Иран открытым текстом иранская сторона заявляла о готовности увеличить объемы поставок газа, однако имеется множество препятствий на пути реализации таких планов.

«Но есть другая, идея связанная с газом. Мы можем приобретать туркменский газ и обменивать его на иранский. Это было бы очень удобно и доступно и помогло бы избежать сцен ревности, связанных с приобретением газа», – подчеркнул посол.

При этом Туманян вновь подчеркнул, что российский газ поставляется в Армению по выгодной цене и иранский не может быть более доступным, даже если будет приобретаться за наличные.

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