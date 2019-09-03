«По сведениям газеты «168 жам», правительство США потребовало от властей Армении вывести свой воинский контингент из Сирии. Несколько дней назад в прессе была публикация о том, что недавно состоялась закрытая дискуссия с участием министров обороны и иностранных дел Армении и некоторых послов.

Конечно, МИД опроверг информацию о встрече министров, но, по информации СМИ, темой встречи был отправленный в Сирию воинский контингент, что было негативно воспринято властями США.

Примечательно, что этот «месседж» США был передан армянским властям 12-13 августа 2019 года сразу же после визита в Армению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Говорят, что Н.Патрушев предложил увеличить численность контингента.

По сведениям источников газеты «168 жам», через посла Армении в ООН Мгера Маргаряна США передали это недовольство властям Армении, подчеркнув, что присутствие армянского воинского контингента в Сирии негативно сказывается на армяно-американских отношениях.

Согласно тем же источникам, соответствующие структуры США также отметили, что если контингент не будет выведен, последствия будут не только в отношениях, но и армянская сторона не должна использовать там предоставленное ими оборудование, предусмотренное для разминирования.

Данный месседж дипломатический посланник обсудил с министром обороны Армении Давидом Тонояном и министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном.

Последний был обеспокоен тем, что ответить США. З. Мнацаканян еще раз напомнил выступление Никола Пашиняна от 17 августа о беспрецедентном совместном армяно-российском гуманитарном проекте в истории независимой Армении.

Оба министра в ходе обсуждения с дипломатом пытались выяснить, как выйти из сложившейся ситуации. В обоих случаях у Армении могут возникнуть проблемы: с одной стороны — с Россией, с другой – с США. Согласно тем же источникам, министр обороны Давид Тоноян категорично выступил против требования вывести контингент.

Пока не ясно, что решит и ответит Никол Пашинян на требование российской и американской сторон. А о том, что после отправки военного контингента под армянским флагом в Сирию внешнеполитические вызовы обострятся, предупреждали как оппозиционные деятели, так и эксперты», — пишет газета.

Minval.az