Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» представила на пост премьера Грузии действующего главу МВД Георгия Гахария.

Пост премьера Грузии стал вакантным после того, как глава правительства Мамука Бахтадзе накануне объявил об отставке, отметив, что уже выполнил свою миссию.

Во вторник состоялось заседание политсовета «Грузинской мечты» под руководством председателя партии, миллиардера Бидзины Иванишвили.

«На заседании политсовета я, как председатель, представил новую кандидатуру премьер-министра – Георгия Гахария. Мы получили полную поддержку. Потом у нас была встреча с большинством, и там тоже не было вопросов. Это и есть объективная оценка нашего выбора», — заявил Бидзина Иванишвили.

Гахария поблагодарил каждого члена партии и политсовета за доверие, а также поблагодарил своего предшественника за проделанный труд. Он отметил, что позже представит новый состав правительства и программу.

«В составе правительства будут небольшие изменения. Пост министра внутренних дел займет Вахтанг Гомулаури. А пост министра обороны займет господин Ираклий Гарибашвили. Эти изменения усилят правительство и политическую команду», — заверил Гахария.

Что касается действующего главы Минобороны Левана Изория, то он будет руководить Советом безопасности Грузии, отметил Гахария.

Minval.az