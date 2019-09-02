Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего председателя правления ОАО «Международный Банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева, его свояка Исмаила Идаятзаде, бывшего депутата Дуньямина Халилова и других обвиняемых.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева выступили с последним словом Джахангир Гаджиев и Дуньямин Халилов.

Д.Халилов отметил, что взятые в Международном банке кредиты он потратил на зарубежные проекты: «Я не участвовал ни в каких присваиваниях и грабеже. Требую, чтобы в отношении меня был вынесен оправдательный приговор».

А Дж.Гаджиев отметил, что выдвинутое на 4 миллиарда обвинение –преувеличено: «Я не присваивал деньги банка. Прошу, чтобы в отношении меня был вынесен оправдательный приговор».

Для вынесения приговора суд удалился на совещание. Объявление приговора было отложено до неопределенного дня.

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