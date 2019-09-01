Новый председатель украинского правительства Алексей Гончарук отметил начало своей работы записью видеоролика. Как передает НТВ, он приурочил обращение к 1 сентября и проехался на самокате по коридорам кабинета министров.

Гончарук в своем обращении к школьникам и студентам рассказал, что собой представляет многоэтажное здание правительства, где работают тысячи человек, а коридоры «такие длинные, что порой можно пользоваться самокатом». В подтверждение своих слов премьер подошел к самокату и поехал на нем по коридору и зал заседаний, объясняя аудитории, что именно здесь министры принимают важнейшие решения для страны: «Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане — вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все, чтобы создать вам для этого все необходимые условия».

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