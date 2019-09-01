В России вступили в силу измененные правила призыва в армию. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, призывник теперь имеет право отказаться от освобождения или отсрочки от службы в армии, подав заявление в призывную комиссию.

«Указанное заявление приобщается к протоколу заседания призывной комиссии», — уточняется в документе.

Данные изменения касаются тех, кто имеет ученую степень, а также сыновей или родных братьев — военнослужащих, погибших во время исполнения своих обязанностей или в период прохождения военных сборов.

Отмечается, что те срочники, которых призвали до 1 сентября 2019 года, имеют право на досрочное увольнение с военной службы в случае соответствующих оснований для досрочной демобилизации.

Minval.az