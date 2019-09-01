Правоохранители задержали четверых солдат срочной службы по подозрению в избиении офицера, рассказала на своей странице в «Фейсбуке» представитель Следственного комитета Армении Наира Арутюнян.

— В рамках уголовного дела… четверо военнослужащих обязательной срочной службы задержаны по подозрению в совершении деяний, которые предусмотрены статьёй «Совершение насильственных действий в отношении начальника группой лиц с причинением лёгкого или средней тяжести вреда здоровью», — сообщила она.

По словам представителя ведомства, один из военных также подозревается в оскорблении военнослужащего. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает восемь лет заключения.

Minval.az