Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть сильной страной и не будет стоять с протянутой рукой перед США.

«Мы не будем стоять с протянутой рукой (перед Америкой — ред.), мы предлагаем: инвестируйте в страну, нам нужны более дешевые деньги. Я понимаю, что нет доверия к правоохранительной системе, но будем над этим работать. Мы должны быть сильной, независимой страной и гордиться ею. И ехать просто сказать: «Пожалуйста, дайте нам немножко денег, вы такая большая страна, мы будем вас поддерживать» — нет, мы нормальная страна, у нас просто идет война, мы сильная страна, и у нас очень хорошие люди, и не глупее любой Америки», — сказал Зеленский в интервью в связи со 100 днями президентства, которое транслировал канал «1+1».

Зеленский отметил, что Вашингтон «откровенно поддерживает» Украину.

«Есть еще вопросы международных отношений, решение вопроса прекращения войны, рассчитываем на их поддержку, но они откровенно поддерживают», — констатировал украинский президент.

Minval.az