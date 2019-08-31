Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама Нгуена Фу Чонга с национальным праздником страны – Днем независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Социалистической Республики Вьетнам – Дня независимости.

Азербайджан и Вьетнам связывают добрые отношения. Дружеские связи между нашими странами и народами, наше сотрудничество в ряде сфер, представляющих взаимный интерес, имеют богатые традиции.

Верю, что нынешний высокий уровень наших межгосударственных отношений и впредь будет важной основой для совместной плодотворной деятельности во всех сферах.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама – постоянного мира и благосостояния», — говорится в послании главы государства.

Кроме того, Ильхам Алиев поздравил президента Словакии Зузану Чапутову с национальным праздником страны — Днем Конституции.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Вашей страны — Днем Конституции.

Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Словакией и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Словакии постоянного мира и благосостояния», — говорится в послании главы государства.

Minval.az