Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с национальным праздником страны.

«Уважаемый Шавкат Миромонович! От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Республики Узбекистан – Днем Независимости.

Нас радуют важные изменения в общественно-политической жизни братского Узбекистана, успехи в социально-экономической сфере, День за днем международный авторитет страны.

Верю, что дальнейшее укрепление азербайджано-узбекских межгосударственных отношений и стратегического партнерства, углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке, и впредь будут вносить вклад в благосостояние наших народов.

Уважаемый Шавкат Миромонович, в такой знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Узбекистана — мира и благополучия», — говорится в тексте поздравления, передает агентство АПА.

Minval.az