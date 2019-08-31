С 5 сентября на регулярные маршруты №№ 76 и 78 (ж/д ст. «Бакиханов» — ст. м.«Нефтчиляр») будут пущены автобусы большей вместимости, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Анализ обращений граждан и результаты проведенных мониторингов установили, что работающие на линиях автобусы не удовлетворяют потребности пассажиров. Кроме того, несмотря на то, что от пассажиров поступали многочисленные жалобы в центр ALO141, компания-перевозчик ООО «Azlənd Plaza» не предприняла действенных мер по устранению существующих недочетов.

Поэтому договор с этой компанией о временной эксплуатации регулярных маршрутов №№ 76 и 78 был расторгнут, и оказание пассажироперевозок по обоим маршрутам временно поручено компании «Şidli-A.İ».

Пассажиров будут перевозить капитально отремонтированные компанией–перевозчиком автобусы марки «Daewoo BS090» большей вместимости.

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