31 августа на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Касаясь реформ, проводимых в армии по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, в том числе вопросов улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, министр обороны подчеркнул важную роль оснащения воинских частей современным вооружением и поддержания боевой подготовки личного состава на высоком уровне в усилении Азербайджанской Армии и освобождении оккупированных земель. Министр отметил, что деятельность в этом направлении будет продолжена высокими темпами, передает Report.

Проанализировав итоги завершившегося месяца интенсивной боевой подготовки, министр обороны отметил повышение качества мероприятий, проведенных в связи с боевой деятельностью во всех воинских частях, в частности в подразделениях, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Министр довел до участников совещания требования по увеличению числа занятий и учений по боевой подготовке, которые будут проводиться в видах войск, воинских объединениях, соединениях и частях в течение последующих месяцев, их более качественной организации в соответствии с директивами и наставлениями, а также проведению других мероприятий, направленных на повышение уровня профессионализма личного состава.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения должностным лицам по созданию запасов материально-технических ресурсов для подразделений, несущих боевое дежурство в сложной горно-рельефной местности, обеспечению безопасности военнослужащих, проведению более качественных инженерных работ на позициях, линиях стратегической коммуникации и путях подвоза, а также другим важным вопросам.

В завершение министр обороны потребовал на должном уровне выполнить приказы и распоряжения в связи с подготовкой к международным учениям, которые пройдут в Азербайджане, а также другим широкомасштабным учениям, предстоящим провести в воинских частях в прифронтовой зоне в течение следующих месяцев.

Minval.az