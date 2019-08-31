Кабмин Азербайджана внес изменение в Порядок назначения и выплаты стипендий докторантам, студентам вузов, колледжей, а также магистрам Национальной академии наук Азербайджана, сообщает Trend.

По действующим правилам, этот порядок касался граждан Азербайджана, очно обучающихся в научных учреждениях и организациях, вузах и колледжах.

Согласно изменению, данный порядок касается граждан Азербайджана, очно обучающихся в научных учреждениях и организациях, вузах, колледжах и профшколах, а также иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджане.

Назначение и выплата установленных государством стипендий иностранцам и лицам без гражданства, обучающимся в рамках программ образовательных грантов, регулируется правилами предоставления этих образовательных грантов.

В случае, если в международных договорах Азербайджана не предусмотрен другой порядок, то стипендии для обучающихся иностранцев и лиц без гражданства назначаются в соответствии с их фактическим числом и выдаются согласно этому Порядку (исключая пп. 1.9, 2.4-2.5, 2.7-2.15). Решение действует с 1 июля 2019 года.

Minval.az