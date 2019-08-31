Согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 18 июня 2019 года «О повышении минимальной ежемесячной заработной платы», с 1 сентября текущего года сумма минимальной заработной платы установлена в размере 250 манатов. В связи с этим Государственная служба инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения обратилась к работодателям.

Как сообщили в министерстве, служба доводит до сведения работодателей, что с 1 сентября минимальная заработная плата работников должна быть доведена до 250 манатов, ежемесячная заработная плата работника не может быть ниже установленной суммы, передает Report.

Ситуация в этой области тщательно контролируется посредством подсистемы «Уведомление о трудовом договоре» Централизованной электронной информационной системы министерства.

Напомним, что согласно статье 192.3 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, выдача работнику заработной платы в размере ниже установленной соответствующим органом исполнительной власти минимальной заработной платы влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 1500 манатов.

Minval.az