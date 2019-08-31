С 1 сентября в Азербайджане начинается месяц Мухаррам.

Как сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК), начало 1441 года хиджры – 1-е число месяца Мухаррам по рождественскому календарю совпадает с 1-м сентября 2019 года, а день Ашура – с 10-м сентября.

Отметим, что Совет газиев и Научно-религиозный совет УМК распространили фетву в связи с месяцем Мухаррам. Отмечается, что наш священный долг чтить память шехидов на церемониях тезия, молиться за освобождение от оккупации наших исконных земель: «Наши верующие по традиции продолжают чтить память шехидов трагедии в Кербале, ставшей удручающим днем, и в то же время образцом чести и достоинства в истории ислама, а также Имама Гусейна (а).

УМК рекомендует мусульманам страны независимо от их принадлежности к течениям в исламе вместе участвовать в церемониях Имама Гусейна (а), наряду с Имамом (а) и шехидами Кербалы молиться за упокоение душ шехидов Карабаха и Ходжалы.

Совет газиев и Научно-религиозный совет УМК молят Аллаха за упокой души основоположника азербайджанской государственности, общенационального лидера Гейдара Алиева, желают успехов мужественной деятельности президента Ильхама Алиева, прилагающего огромные усилия для политико-экономического и культурного развития нашей страны, являющегося гарантом и покровителем толерантности и мультикультурных ценностей, защищающего идеи исламской солидарности в мире, молятся за благополучие и процветание нашего народа. Поможет нам Аллах!», — передает агентство АПА.

Minval.az