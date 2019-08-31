Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района, передает Тренд.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Гарвенд, Новрузлу, Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Minval.az