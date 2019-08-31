С завтрашнего дня Азербайджан отменит визовый режим для граждан Турции.

Решение в связи с этим вступает в силу с 1 сентября, сообщает Report.

Согласно решению, ликвидируется необходимость в визе для граждан, имеющих общегражданский паспорт Турецкой Республики и желающих пребывать в Азербайджане в течение 30 дней.

Кроме того статус граждан Турецкой Республики, желающих находиться на территории Азербайджана более 30 дней, регулируется соответствующими законами АР.

По решению правительства Турции, граждане Азербайджанской Республики, совершающие визит в данную страну сроком на 30 дней, освобождены от необходимости получения визы.

Отметим, что в июле МИД Азербайджана направил министерству иностранных дел Турции ноту в связи с упразднением визового режима.

Minval.az