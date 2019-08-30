Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на сентябрь.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в сентябре среднемесячная температура будет близка к климатической норме с незначительным положительным отличием.

На территории страны ожидается неравномерное распределение осадков. Уровень осадков будет близок к климатической норме, однако ,вероятно, в некоторых центрально-низменных районах будет ниже нормы, а в отдельных северных и западных районах может незначительно превысить ее.

В первой и второй декаде предполагается преобладание нестабильных погодных условий.

В Баку и на Абшеронском полуострове

Среднемесячная температура составит 22-25 градусов тепла (ночью 17-22, днем 26-31, в некоторые дни 33-36 градусов тепла), что близко к климатической норме или на 3 градуса выше нее.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 12-23 мм).

В Нахчыванской Автономной Республике

Среднемесячная температура составит 21-24 градуса тепла (ночью 16-21, днем 26-31 градус тепла, в некоторые дни 34-37 градусов тепла), что также близко к климатической норме или на 1 градус выше нее.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 7-13 мм), местами чуть выше нее.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуша, Ходжалы, Ходжавенд, Губадлы, Зенгилан, Лачин, Кяльбаджар, Дашкесан и Гедабек

Среднемесячная температура составит 15-18 градусов тепла (ночью 11-16, днем 18-23, в некоторые дни 26-31 градус тепла), что близко к климатической норме.

Количество месячных осадков будет близко к норме (норма 34-50 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тер-Терском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах

Среднемесячная температура составит 21-24 градуса тепла (ночью 16-21, днем 24-29, в некоторые дни 32-35 градусов тепла), что будет близко или на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Количество месячных осадков близко к климатической норме (норма 17-44 мм).

В Балакяне, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шемахе, Хызы, Сиязани, Шабрани, Губе, Гусарах, Хачмазе

Среднемесячная температура составит 18-23 градуса тепла (ночью 15-20, днем 22-27, в отдельные дни 32-35 градусов тепла), что близко или на 3 градуса выше климатической нормы.

Количество месячных осадков также будет близко к норме (норма 33-120 мм) или местами чуть выше нее.

Центрально-низменные районы: Мингячевир, Евлах, Гейчай, Агдаш, Кюрдемир, Имишли, Агджабеди, Бейлаган, Сабирабад, Билясувар, Саатлы, Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала

Среднемесячная температура составит 22-25 градусов тепла (в ночные часы 18-23, в дневные часы 27-32, в отдельные дни 34-37 градусов тепла), что близко или на 2 градуса выше климатической нормы.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (14-38 мм) или местами чуть выше нее.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах

Среднемесячная температура составит 20-24 градуса тепла (ночью 16-21, днем 23-28, в некоторые дни 32-34 градуса тепла), что также близко к климатической норме или на 1 градус выше нее.

Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 50-199 мм).

Minval.az