31 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки. Днем осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-20, днем 21-25 градусов тепла, в Баку ночью будет 18-20, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 761 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

На северных пляжах Абшерона будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах (в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя и в Загульбе) составит 22-23, а на южных пляжах (в Тюркянах, Говсаны, на Сахиле и Шихово) – 23-24 градуса тепла.

В субботу в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди. Ночью в некоторых северных и восточных районах осадки могут принять интенсивный характер, есть вероятность града. Днем в отдельных районах осадки постепенно прекратятся. На отдельных территориях восточный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 16-20, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az