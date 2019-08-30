Прокуратура Цюриха арестовала швейцарские счета бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова для погашения долгов, сообщает в пятницу газета «Коммерсантъ».

По данным газеты, для этого 19 августа в суд обратились представили БМ-банка, сейчас принадлежащего ВТБ, о наложении ареста. Суд удовлетворил ходатайство через два дня.

Данных о сумме размещенных Исмаиловым денег пока нет, «Ъ» предполагает, что они появятся в сентябре.

Ранее у миллиардера конфисковали недвижимость в Москве, под обеспечительными мерами находится черногорское казино его сына.

Исмаилов подозревается в мошенничестве, связанном с арестом имущества должника, фактическом сокращении активов в ущерб кредиторам, а также в разбазаривании активов. Максимальное наказание по самой тяжкой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

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