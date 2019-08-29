30 августа в Баку и на Абшеронском ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 23-26 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 24-26 градусов тепла.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет дуть северный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градусов тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) будет дуть северный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако к вечеру в некоторых районах возможны дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-20, днем 28-33 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем 17-22 градусов тепла.

Minval.az