29 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В первой половине дня в некоторых местах полуострова вероятны кратковременные дожди. Днем умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем — 28-33 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем — 29-31 градусов тепла.

На пляжах Абшерона днем умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) 25-26 градусов тепла.

29 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, но в некоторых горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, молнии. В северных и восточных районах ожидаются ливни, град. Утром в некоторых местах будет туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем — 20-25 градусов тепла.

Minval.az