Авиакомпания «Ижавиа» получила допуск Росавиации на выполнение регулярных рейсов в Азербайджан из восьми городов России.

Согласно решению Росавиации, принятому во вторник, «Ижавиа» получила разрешение на полеты в Баку из Астрахани, Волгограда, Ульяновск, Саратов, Пермь, Челябинск, Оренбург, Ростов-на–Дону и Нижний Новгород.

В каждом случае речь идет о выполнении рейсов два раза в неделю.

Ижевское авиапредприятие создано в 1944 году, в настоящее время является акционерным обществом со 100%-ой долей акций, находящихся в собственности Удмуртской Республики.

Minval.az