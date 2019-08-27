28 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в первой половине дня в некоторых местах вероятны кратковременные дожди. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем — 29-33 градусов тепла, в Баку ночью 21-23, днем — 30-32 градусов тепла.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер.

На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шыхово) 25-26 градусов тепла.

28 августа в районах Азербайджана в основном будет без осадков, но в некоторых северных и восточных районах ожидаются кратковременные дожди, молнии. В различных местах Большого Кавказа ожидаются ливни, град. Утром в некоторых местах будет туман. Восточный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем — 32-37 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем — 23-28 градусов тепла.

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