Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

«Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения.

Своей многолетней деятельностью на высоких государственных постах Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий международный авторитет.

Знаем Вас как настоящего друга России, принципиального сторонника укрепления отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, эти отношения будут и далее плодотворно развиваться на благо российского и азербайджанского народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности.

От души желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать сердечный привет Вашей семье.

Владимир Путин

Президент Российской Федерации», — говорится в послании.

Minval.az