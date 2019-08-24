В Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер», олицетворяющем древность и историю Баку, будет заложен новый парк.

Сотрудница Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Зейнаб Джахан рассказала о новшествах и условиях, которые будут созданы для жителей города и туристов в центре отдыха, который будет заложен на территории комплекса «Дворец бакинских ханов», где уже продолжительное время, как идут реставрационные работы, передает Trend.

«В ходе реставрации зданий, составляющих резиденцию, также будет капитально обустроен двор и превращен в прекрасный уголок отдыха для жителей Баку и иностранных гостей. Определенные участки будут вымощены каменными плитами, остальная часть будет озеленена. Для обеспечения удобств населения будут установлены скамейки, а также навес, под которым будут действовать несколько киосков. Во время художественного оформления парка планируется применение таких декоративных средств как портальные ниши, навесные структуры, естественное освещение с фасада», — сказала Джахан.

Она отметила, что вход в «Парк бакинских ханов» будет свободным для всех граждан и зарубежных гостей, которые смогут приятно проводить там время, наслаждаясь красотами древнего города.

«Я верю, что «Парк бакинских ханов», совместив в себе такие базисные принципы, как прозрачность, традиционность и современность, станет излюбленным местом посещения не только жителей Ичеришехер, но и всей столицы», — добавила Зейнаб Джахан.



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