Десятки жителей курортного города Джермук встретили прибывшего сюда премьера Никола Пашиняна уличной акцией, в ходе которой протестовали против эксплуатации Амулсарского месторождения.

«Мнение народа в свое время не было учтено», — сказал один из жителей Джермука. В ответ Никол Пашинян заявил: «Я уже год слушаю все, что вы говорите, читаю все, что вы пишете, смотрю все видео, которые вы публикуете».

Никол Пашинян хотел удалиться, сказав, что должен встретиться также с другими жителями города и выслушать их, однако один из жителей обратился к нему: «Вам неправильно докладывают, здесь никого не направляют, все происходит стихийно, народ надеется и верит вам».

«Вы испортите мне весь визит, позвольте пойти и побеседовать с людьми по отдельности», — сказал премьер-министр. «Наше дело – встретиться с Вами», — ответил один из жителей, передает портал «Айсор».

После этого Никол Пашинян сел в машину и уехал, что возмутило жителей Джермука. Один из них заявил, что Пашинян должен был подольше пообщаться с народом.

«Не знаю, куда он идет, наверное, пойдет, спросит двух-трех таких, кто думает также как он, и скажет – жители Джермука согласны», — заявил один их жителей Джермука, подчеркнув, что нет нужды беседовать с людьми в квартирах, нужно пообщаться с теми, кто собрался на центральной площади.

Այցելել ենք Ջերմուկ Այցելել ենք Ջերմուկ Gepostet von Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան am Donnerstag, 22. August 2019

Minval.az