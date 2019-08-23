Литва планирует закупить 4 млн йодсодержащих таблеток для экстренной ситуации: в случае аварии на атомной электростанции, которую строят в белорусском Островце. Об этом рассказывает источник Daily Mail.

Литва потратила 900 тыс евро на закупку лекарства. Ожидается, что правительственный заказ будет доставлен к середине сентября.

Первая в Беларуси атомная электростанция «Островец» строится всего в 40 км от столицы Литвы – Вильнюса. Власти планируют бесплатно раздавать таблетки своим гражданам в рамках подготовки к худшему сценарию.

Minval.az