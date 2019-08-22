Обнародовано число привлеченных к тушению пожаров в горной местности техники и живой силы МЧС.

Как сообщила глава пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева, 21 августа поступила информация о пожаре в горной зоне вблизи села Лезир Ярдымлинского района.

К тушению пожара были привлечены вертолет авиационного отряда МЧС, техника и соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны: «Только в тушении одного из произошедших в течении нескольких дней в горных местностях Губинского, Гейгельского, Ширванского, Лерикского и других районов пожаров есть некоторые сложности — на территории Гирканского национального парка.

Причина в том, что территория — горная, со сложным рельефом. К тушению пожара были привлечены 3 вертолета авиационного отряда МЧС, а также 1 самолет-амфибия, передает АПА.

Помимо этого, к тушению пожара были мобилизованы 251 человек живой силы Министерства — сотрудники Государственной службы пожарной охраны, личный состав Войск гражданской обороны и Южного регионального центра. Другие пожары удалось за короткое время локализовать и потушить. В целом, были привлечены 344 человека живой силы и 28 различных видов техники».

Г. Мехтиева отметила также, что в местах, в которых произошли пожары, население старается помочь ответственным организациям: «Но нужно отметить, что в большинстве случаев причиной возникновения пожаров становится человеческий фактор. Исследования показывают, что на данный момент пожары, произошедшие и на скошенных участках, и в лесных массивах произошли из-за неосторожности граждан. Несмотря на то, что в течение года Министерство по чрезвычайным ситуациям проводит просветительскую работу среди населения с помощью СМИ, различных наглядных пособий на тему пожарной безопасности в лесах, наши граждане все еще ведут себя безответственно в плане пожарной безопасности в лесах. Мы призываем быть внимательными и прикладывать максимум усилий в этой работе и ответственных лиц центров отдыха, функционирующих в лесных массивах. Мы призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности при выполнении хозяйственных работ и во время отдыха на природе».

Minval.az