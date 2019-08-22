23 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Северный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 35-38 градусов тепла, в Баку ночью будет 22-24, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 25-35%.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром в некоторых местах слабый туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 35-40 градусов тепла, в некоторых местах 42 градуса тепла, в горах ночью 13-18, днем 23-28 градусов тепла.

Minval.az