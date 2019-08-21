Сотрудник ФСБ обратился к главе Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой оценить риски обострения отношений между его республикой и Чечней после высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в истории чеченского народа. Соответствующий сюжет появился в эфире РГВК «Дагестан», запись доступна на странице канала в YouTube.

Как отмечается в сюжете, вопрос о будущем отношений между республиками Васильеву задал один из выпускников военного вуза, прибывших в Дагестан для несения службы и получивших приглашение на встречу с главой региона.

В ответ Васильев заявил, что никакой почвы для дестабилизации ситуации нет, и призвал смотреть на происходящее «спокойно, взвешенно». «Я убежден, что мудрый дагестанский народ и не менее мудрый чеченский народ найдут решение», — подчеркнул он.

Как отмечает издание «Новое дело», на той же встрече Васильев заявил, что «все серьезные угрозы, которые были на Северном Кавказе, которые были в Чеченской Республике, которые у нас были», остались в прошлом, и теперь главная цель руководства обеих республик — решать задачи, которые ставит перед ними президент в интересах граждан.

Как пишет издание, этот вопрос офицера ни один из телеканалов не показал, поэтому остается непонятно, почему местный конфликт заинтересовал сотрудника ФСБ. «Соответственно, приходится констатировать факт обеспокоенности ФСБ ситуацией в Дагестане, выраженной в публичном пространстве, на официальной встрече», — отмечает «Новое дело».

Кроме того, уточняет издание, из выступления Васильева можно сделать вывод о том, что, во-первых, решение по урегулированию сложившейся ситуации все еще не найдено, а во-вторых, что дагестанские власти намерены уходить от старых агрессивных методов решения проблем.

7 августа агентство «Чечня сегодня» опубликовало интервью с Кадыровым, в котором он заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа и обвинил его в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: на них отреагировал муфтият Дагестана, а также известные выходцы из этой республики, в том числе чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Позже был опубликован ролик, на котором Кадыров, обращаясь к дагестанским общественным деятелям по видеосвязи, объясняет, что не говорил такого и что его слова были неверно интерпретированы журналистами.

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834-го по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.

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