Военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной из-за трех угроз. Об этом сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Ситуация характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией», — сказал Шойгу.

По его словам, Россия реализует комплекс мер для того, чтобы нейтрализовать эти угрозы.

Ранее в августе министр обороны России заявил, что, если Вашингтон начнет размещать новое ракетное вооружение в Европе и Азии после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Москва примет симметричные меры. Вместе с тем Шойгу отметил, что Россия готова к продолжению диалога с Соединенными Штатами по ракетам средней и меньшей дальности.

Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа этого года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.

В начале августа Шойгу рассказал о боязни НАТО участвовать в Армейских международных играх (АрМИ). По мнению министра, представители Североатлантического альянса лишь прикрываются политическими мотивами, но на деле боятся показать недостатки своей техники потенциальным покупателям.

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